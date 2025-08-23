প্রশ্ন তুললেন খোদ প্রধান নির্বাচক
১০ বছরে এত ম্যাচ খেলেও সৌম্য তৃতীয় ওপেনার কেন?
একটা সময় মনে হচ্ছিল, জাতীয় দলে নিজেকে অপরিহার্য করে ফেলেছেন সৌম্য সরকার। কালের আবর্তে সেই সৌম্যই অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছেন। ২০১৫ সালের দিকে অভিষেক হওয়া সৌম্য কেন ১০ বছরেও নিজেকে দলে থিতু করতে পারলেন না। এই প্রশ্ন ওঠা খুবই যৌক্তিক।
জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুও একটু ঘুরিয়ে এই প্রশ্নটাই তুললেন। এশিয়া কাপের মূল দলে জায়গা হয়নি সৌম্যর। আছেন স্টান্ডবাই হিসেবে। সৌম্য ভাবনায় থাকলেও কেন ফার্স্ট চয়েজ নন সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন লিপু।
মিরপুরে আজ (শনিবার) সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘সৌম্য সরকার আমাদের ২৫ জনের মধ্যে আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ১৬ জনের ভেতরে রাখতে পারিনি। এটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক না। আপনাকে একটু ক্লু দিতে পারি। তার অভিষেক হয়েছিল ২০১৫ সালে। এটা প্রত্যাশিত ছিল সে ওপেনিংয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখবে। সেখান থেকে যদি নাম না বলি একজন বাঁহাতি খেলোয়াড় একাদশে জায়গা করে নিলো, পরে আরও তরুণ একজন বাঁহাতি এলো। সৌম্য এখন তৃতীয় ওপেনার।’
‘৮৯ ম্যাচ (প্রকৃতপক্ষে ৮৭ টি-টোয়েন্টি) ও ১০ বছর খেলার পর আমার মনে হয় সে জানে, দলে ফিরতে কী করতে হবে। সে আমাদের ভাবনায় আছে। তার অভিজ্ঞতাকে আমরা ফেলে দিচ্ছি না। সামর্থ্য যেটা আছে ওইটা আরও একটু ক্ষুরধার করতে হবে। দলের কোচ ও অধিনায়ক আছে তাকে সহযোগিতা করার জন্য।’
