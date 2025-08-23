রিঙ্কু সিংয়ের বিয়েতে নাচবেন শাহরুখ!

রিঙ্কু সিংয়ের বিয়েতে নাচবেন শাহরুখ!
আইপিএলে শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলেন রিঙ্কু সিং। মারকাটারি ব্যাটার হিসেবে পরিচিত তিনি। বিশেষ করে গত আসরে কেকেআরকে আইপিএল শিরোপা জেতানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।
ওই সময়ই নাকি রিঙ্কু সিংকে শাহরুখ খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বিয়ের আসরে নাচবেন। অবশেষে বিয়ে করতে যাচ্ছেন কেকেআরের এই ব্যাটার। দিন-তারিখও ঠিক করে ফেলেছেন।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার কি সত্যিই সত্যিই রিঙ্কুর বিয়েতে নাচবেন? বলিউড বাদশার জন্য অপেক্ষায় করছেন কেকেআরের এই ব্যাটারও। জানালেন বিয়ে নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথাও।
২০২৩ সালের আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের যশ দয়ালকে শেষ ওভারে পাঁচটা ছক্কা মেরে কেকেআরকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়েছিলেন রিঙ্কু। সেই ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত শাহরুখ রিঙ্কুকে প্রতিশ্রুতি দেন, তার বিয়েতে যাবেন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচবেনও।
যদিও রিঙ্কুর বাগ্দানের অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি শাহরুখ। ভারতের এক একটা সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেকেআর ব্যাটার বলেছেন, ‘বাগ্দানের আগে শাহরুখ স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু শুটিংয়ের ব্যস্ততার জন্য শাহরুখ স্যর আসতে পারেননি। তার সূচি আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। তবে বাগ্দান অনুষ্ঠানে কেকেআরের সিইও বেঙ্কি মাইসোর এসেছিলেন।’
আপনার বিয়েতে শাহরুখ নাচবেন বলেছিলেন। সেটা কি সত্যিই হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রিঙ্কু বলেছেন, ‘বিয়েতেও শাহরুখ স্যারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দেখা যাক উনি আসতে পারেন কিনা।’
রিঙ্কু বলতে চেয়েছেন কেকেআর কর্ণধারের উপস্থিতি নির্ভর করবে তার সূচির উপর। কবে বিয়ে করছেন? এ প্রশ্নের রিঙ্কু বলেছেন, ‘আশা করছি, এ বছরেই বিয়েটা সেরে ফেলব। কয়েক দিন পরই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হয়ে যাবে। আমার পরিবারের সকলের ইচ্ছা নভেম্বরে বিয়ের অনুষ্ঠান করার। তবে এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। দেখা যাক কখন সকলের সুবিধা হয়।’
গত জুন মাসে লখনউয়ে রিঙ্কুর বাগ্দান অনুষ্ঠান হয়। তার হবু স্ত্রী প্রিয়া সরোজ সমাজবাদী পার্টির লোকসভার সাংসদ। সমাজমাধ্যমে ২০২২ সালে তাঁদের পরিচয়। তা থেকেই প্রেম।
আইএইচএস/