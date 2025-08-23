নারী বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা বাংলাদেশের
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দলে সুযোগ পেয়েছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, অফস্পিনার নিশিতা আক্তার নিশি এবং টপঅর্ডার ব্যাটার সুমাইয়া আক্তার।
রুবাইয়া এর আগে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেললেও এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে সুযোগ পাননি। নিশিতার বয়স মাত্র ১৭। ২০২৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে অভিষেক হয়েছিল তার। সুমাইয়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক। গত বছর মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি।
এই তিনজনকে জায়গা করে দিতে বাদ পড়েছেন দিলারা আক্তার দোলা, জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা এবং ইশমা তানজিম।
আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় শুরু হবে নারী বিশ্বকাপ। চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর কলম্বোতে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
বাংলাদেশ স্কোয়াড
নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহঅধিনায়ক), ফারজানা হক, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি, স্বর্ণা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, সানজিদা আক্তার মেঘলা, নিশিতা আক্তার নিশি, সুমাইয়া আক্তার।
বাংলাদেশের ম্যাচের সূচি
২ অক্টোবর: বাংলাদেশ-পাকিস্তান (কলম্বো)
৭ অক্টোবর: বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড (গোহাটি)
১০ অক্টোবর: বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড (ভিজাগ)
১৩ অক্টোবর: বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা (ভিজাগ)
১৬ অক্টোবর: বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া (ভিজাগ)
২০ অক্টোবর: বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা (কলম্বো)
২৬ অক্টোবর: বাংলাদেশ-ভারত (বেঙ্গালুরু)
এমএমআর