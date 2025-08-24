আইপিএলের অ্যানালিস্ট কাজ করছেন বাংলাদেশ দলে
এশিয়া কাপকে সামনে রেখে জাতীয় দলের জন্য নতুন পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অক্ষয় হিরামান্থ নামের ওই অ্যানালিস্ট এর মধ্যেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।
বর্তমানে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সিলেটে আছেন অক্ষয়। বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, ভারতীয় এই অ্যানালিস্টের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করা হয়েছে।
আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে কাজ করেছেন অক্ষয়। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন পর্যায়ের টুর্নামেন্টে কাজের অভিজ্ঞতাও আছে তার।
অক্ষয়ের আগে প্রায় ছয় বছর বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন আরেক ভারতীয় শ্রীনিবাসন চন্দ্রশেখর। ২০২৩ সালে তিনি বিসিবির চাকরি ছাড়েন।
বাংলাদেশে বিদেশি অ্যানালিস্ট হিসেবে সর্বশেষ কাজ করেছেন পাকিস্তানের মহসিন শেখ। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে বিসিবি। এর পর থেকে পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছিলেন বাংলাদেশের শাওন জাহান।
সিলেটে ৩০ আগস্ট থেকে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু বাংলাদেশের। এই সিরিজ শেষ করেই সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ খেলতে যাবে টাইগাররা।
