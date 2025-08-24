অবসরের ঘোষণা দিলেন চেতেশ্বর পূজারা
ভারতীয় দলের হয়ে ৫টি ওয়ানডে খেলেছেন। তবে সীমিত ওভারে নিজেকে কখনই অপরিহার্য করে তুলতে পারেননি চেতেশ্বর পূজারা। টেস্টে আবার ঠিক উল্টো। পূজারাকে ছাড়া ভারতের টেস্ট একাদশ কল্পনাই করা যেতো না।
ভারতের জার্সিতে একশর ওপর টেস্ট খেলেছেন পূজারা। ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের অবশেষে ইতি টানলেন ডানহাতি এই ব্যাটার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
৩৬ বছর বয়সী পূজারা অবসরের ঘোষণা দিয়ে লিখেছেন, ‘ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং মাঠে নামার প্রতিবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা; এসব অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে যেমন বলা হয়, সব ভালো কিছুরই একদিন শেষ আসে। গভীর কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি সব ধরনের ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
পূজারার শেষ টেস্ট ম্যাচ ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ২০২৩ সালের জুনে দ্য ওভালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে।
ভারতের সাবেক নাম্বার-থ্রি ব্যাটার ১০৩ টেস্টে ৭ হাজার ১৯৫ রান করেছেন। গড় ৪৩.৬০, সঙ্গে ১৯টি সেঞ্চুরি এবং ৩৫টি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে।
এমএমআর/জেআইএম