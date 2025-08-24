  2. খেলাধুলা

তিন সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২২ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঘরের মাঠে টানা চতুর্থ ওয়ানডেতে দুইশর আগে অলআউট হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টানা পঞ্চম সিরিজ হার দেখেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে সিরিজ খুইয়ে অবশেষে ভয়ংকর চেহারায় ফিরেছে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং।

ম্যাকেতে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ২ উইকেটে ৪৩১ রানের পাহাড় গড়েছে অসিরা। এই ফরম্যাটে এটি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ।

অস্ট্রেলিয়ার তিন ব্যাটার করেছেন সেঞ্চুরি। তারা হলেন-ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ আর ক্যামেরন গ্রিন। হেড ১০৩ বলে ১৭ চার আর ৫ ছক্কায় খেলেন ১৪২ রানের ইনিংস। মার্শ ১০০ করেন ১০৬ বলে ৬ চার আর ৫ ছক্কায়। উদ্বোধনী জুটিতে তারা গড়েন ২০৫ রানের জুটি।

এরপর ৪৭ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান গ্রিন। যা কিনা অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দ্রুততম। ৫৫ বলে ৬ চার আর ৮ ছক্কায় ১১৮ রানে অপরাজিত থাকেন গ্রিন। ৩৭ বলে অপরাজিত ৫০ আসে অ্যালেক্স ক্যারের ব্যাট থেকে।

কেশভ মহারাজ আর সেনুরান মুথুসামি নেন একটি করে উইকেট।

