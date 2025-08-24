  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৫ বালকদের কাছে বড় হার নারী দলের

প্রকাশিত: ০২:৩৭ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
এই দলটি কয়েকদিন পর ওয়ানডে বিশ্বকাপে যাবে। তার আগে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের সঙ্গে খেলতে নেমে বড় ধাক্কা খেলেন জাতীয় নারী দলের ক্রিকেটাররা। আরও একবার বালকদের কাছে হেরেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা।

এবার নারী লাল দলকে ২২৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল।

ব্যাটিং ব্যর্থতা ফের ভুগিয়েছে নারী দলকে। মাত্র ৪৯ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল তারা। ১১.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল।

এর আগে বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করে ২০.৪ ওভারে ৪৯ রানে গুটিয়ে যায় নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। নারী দলের হয়ে সর্বোচ্চ ১৮ রান করেছেন শারমিন সুলতানা। বাকিরা কেউ দশের ঘরও ছুঁতে পারেননি। দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮ রান করেন তিনে নামা সুমাইয়া।

অধিনায়ক জ্যোতি ১৪ বল খেলে ১ রান করেন। শেষ চার রান যোগ করতেই লাল দল ৫ উইকেট হারায়। এর আগে এক উইকেটে ৩১ রান থেকে আর ১৮ রান তুলতে শেষ ৯ উইকেট হারান জ্যোতিরা।

অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন সুলাইমান ইসলাম ও আলিমুল ইসলাম আদিব।

