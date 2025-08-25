  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপের পরই আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
আসন্ন এশিয়া কাপের পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছয়টি সীমতি ওভারের ম্যাচ খেলবে। খেলা হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। যেটিকে 'হোম ভেন্যু' হিসেবে ব্যবহার করে আফগানরা।

এশিয়া কাপ আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। ফাইনাল ২৮ সেপ্টেম্বর। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শুরু। ২, ৩ এবং ৫ অক্টোবর শারজায় তিনটি টি-টোয়েন্টি। এরপর আবুধাবিতে দুই দল তিনটি ওয়ানডে খেলবে ৮, ১১ এবং ১৪ অক্টোবর।

ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে এসেছে, এশিয়া কাপের পর সম্ভবত আরব আমিরাতেই থেকে যাবে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শেষ করে তারপর দেশে ফিরবে।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দুই দলই পড়েছে 'বি' গ্রুপে। আবুধাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হওয়ার কথা তাদের। এই গ্রুপে বাকি দুই প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা আর হংকং।

