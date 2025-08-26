নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এবার ওয়ানডে দলেও ব্রেন্ডন টেলর

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এবার ওয়ানডে দলেও ব্রেন্ডন টেলর
আইসিসির নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে চলতি মাসেই টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ব্রেন্ডন টেলর। জিম্বাবুয়ের উইকেটরক্ষক এই ব্যাটার এবার ওয়ানডে দলেও ফিরছেন।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের দুই ম্যাচের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে জিম্বাবুয়ে। এই দলে আছেন টেলর।
টেলরকে ওয়ানডে দলে ফেরানোর বিষয়ে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের নির্বাচক কমিটির প্রধান ডেভিড মুতেন্দেরা বলেন, আমরা ব্রেন্ডনকে দলে ফিরে পেয়ে খুব খুশি। তার অভিজ্ঞতা এবং মান দলের জন্য অমূল্য; বিশেষ করে প্রেসার সিচুয়েশনে। তার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ড্রেসিংরুমকে উজ্জীবিত করবে।
আগামী ২৯ এবং ৩১ আগস্ট হারারেতে লঙ্কানদের বিপক্ষে দুটি ওয়ানডে খেলবে জিম্বাবুয়ে। এরপর একই ভেন্যুতে তিনটি টি-টোয়েন্টি ৩, ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর।
জিম্বাবুয়ের ওয়ানডে স্কোয়াড
ক্রেইগ আরভিন (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, জোনাথান ক্যাম্পবেল, বেন কারেন, ব্র্যাড ইভান্স, ট্রেভর গোয়ান্দো, ওয়েসলে মাদভেরে, ক্লাইভ মাদান্দে, এরনেস্ট মাসুকু, টনি মুনিওঙ্গা, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, নিউম্যান নিয়ামহারি, সিকান্দার রাজা, ব্রেন্ডন টেলর, শন উইলিয়ামস।
এমএমআর/জিকেএস