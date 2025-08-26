বাংলাদেশ সিরিজের ডাচ দলে পরিবর্তন, ডাক পেলেন ১৭ বছরের ব্যাটার
বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৭ বছর বয়সী ব্যাটারকে দলে ডেকেছে নেদারল্যানড্স। এই ব্যাটারের নাম কেড্রিক ডি লাঙ্গে। এছাড়া ডানহাতি পেসার সেবাস্তিয়ান ব্রাট এবং অলরাউন্ডার সিকান্দার জুলফিকারকেও ফিরিরয়ে ডাচরা।
সিরিজের জন্য আগেই দল ঘোষণা করেছিল নেদারল্যান্ডস। দলে এই তিন পরিবর্তন এসেছে মূলত রায়ান ক্লেইন এবং ফ্রেড ক্লাসেন চোটে ছিটকে পড়ায়। সাকিব জুলফিকার ব্যক্তিগত কারণে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।
১৭ বছরের ডি লাঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়, ক্লাব ক্রিকেট এবং সম্প্রতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রো সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করে দলে এসেছেন।
৩০ আগস্ট সিরিজ শুরুর তিনদিন আগে সিলেটে অনুশীলন শুরু করবে নেদারল্যান্ডস। সিরিজের পরের দুই ম্যাচ ১ এবং ৩ সেপ্টেম্বর।
নেদারল্যান্ডস স্কোয়াড
স্কট অ্যাডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), নোয়াহ ক্রোয়েস, ম্যাক্স ও'দাউদ, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, সিকান্দার জুলফিকার, কেদ্রিক ডি লাঙ্গে, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন ম্যাকেরেন, শারিজ আহমেদ, বেন ফ্লেচার, ড্যানিয়েল ডোরাম, সেবাস্তিয়ান ব্রাট, টিম প্রিঙ্গলে।
এমএমআর/জেআইএম