ক্রিকইনফোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইসামের মায়ের মৃত্যুতে বিএসজেএ’র শোক

ক্রিকইনফোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইসামের মায়ের মৃত্যুতে বিএসজেএ’র শোক
বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) সদস্য ও ক্রিকইনফোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মোঃ ইসামের মা নায়লা বেগম (৬৫) গতকাল সোমবার দিনগত রাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
নায়লা বেগম দুরারোগ্য ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি স্কুলের শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন দীর্ঘ সময়। আজ (মঙ্গলবার) বাদ জোহর ধানমন্ডির বায়তুল আমান মসজিদে মরহুমার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
ইসামের মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে বিএসজেএ।
এমএমআর/জেআইএম