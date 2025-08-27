চার নতুন মুখ নিয়ে প্রথমবার এশিয়া কাপ খেলবে ওমান

চার নতুন মুখ নিয়ে প্রথমবার এশিয়া কাপ খেলবে ওমান
প্রথমবার সুযোগ পেয়েছে এশিয়া কাপে। চার নতুন মুখ নিয়ে মহাদেশীয় এই আসরে খেলতে যাচ্ছে ওমান। ১৭ সদস্যের দলে চারজন অনভিষিক্ত খেলোয়াড় হলেন সুফিয়ান ইউসুফ, জিকরিয়া ইসলাম, ফয়সাল শাহ এবং নাদিম খান। দলকে নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ ওপেনার জতিন্দর সিং।
এশিয়া কাপে ওমান পড়েছে 'এ' গ্রুপে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে ভারত, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু হবে ওমানের।
গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এশিয়া কাপই হবে ওমানের দ্বিতীয় বড় আসরে খেলার সুযোগ।
এশিয়া কাপের ওমান স্কোয়াড
জতিন্দর সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মির্জা, ভিনায়েক শুক্লা, সুফিয়ান ইউসুফ, আশিষ ওদেদারা, আমির কলিম, মোহাম্মদ নাদিম, সুফিয়ান মাহমুদ, আরিয়ান বিশট, করণ সোনাভালে, জিকরিয়া ইসলাম, হাসনাইন শাহ, ফয়সাল শাহ, মোহাম্মদ ইমরান, নাদিম খান, শাকিল আহমেদ, সামা শ্রিভাস্তাভা।
এমএমআর