তিন হাফ সেঞ্চুরিতে চ্যালেঞ্জিং স্কোর শ্রীলঙ্কার

প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
দুই ম্যাচের ওয়ানডে এবং তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা দল এখন রয়েছে জিম্বাবুয়েতে। আজ হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হলো দুই দল। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৯৮ রান করেছে সফরকারী শ্রীলঙ্কা।

টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাট করতে পাঠায় স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই নিমান মাধুস্কার উইকেট হারিয়ে ফেলে শ্রীলঙ্কা। ৯ম রানের মাথায় ১ম উইকেট হারালেও দ্রুতই নিজেদের সামলে নেয় লঙ্কানরা। ১০০ রানের জুটি গড়ে তোলেন পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস।

৬৩ বলে ৩৮ রান করে আউট হন কুশল মেন্ডিস। এরপর সাদিরা সামারাবিক্রমা এবং পাথুম নিশাঙ্কা মিলে ৩০ রানের জুটি গড়ে বিচ্ছিন্ন হন তারা। পাথুম নিশাঙ্কা ৯২ বলে ৭৬ রান করে আউট হন। অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা ৬ রান করে আউট হয়ে যান।

৫ উইকেটে ১৬১ রান থেকে শ্রীলঙ্কাকে ২৯৮ রান পর্যন্ত নিযে যান জানিথ লিয়ানাগে এবং কামিন্দু মেন্ডিস মিলে ১৩৭ রানের বিশাল জুটি গড়ে তোলেন। ৪৭ বলে ৭০ রান করে অপরাজিত থাকেন লিয়ানাগে। ৩৬ বলে ৫৭ রান করে ইনিংসের শেষ বলে আউট হন কামিন্দু মেন্ডিস।

জিম্বাবুয়ের হয়ে রিচার্ড এনগারাবা ২টি উইকেট নেন। ব্লেসিং মুজারাবানি, ট্রেভর জিউয়ান্দু, সিকান্দার রাজা ও সিন উইলিয়ামস ১টি করে উইকেট নেন।

