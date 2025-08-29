শ্রীলঙ্কা সিরিজের পারফরমেন্সটাই চান সিমন্স
ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ক’দিন আগেই ২-১ এ টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। তারও আগে শ্রীলঙ্কার মাটিতে লঙ্কানদের সাথেও একই ব্যবধানে জিতেছে টাইগাররা।
শনিবার থেকে সিলেটে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওই দুই সিরিজের কোনটাকে ফেরাতে চাইবে টিম বাংলাদেশ? কি ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলবে আগ্রহী টাইগাররা? কোন সিরিজের পারফরমেন্সকে আদর্শ মানছেন হেড কোচ ফিল সিমন্স?
কোচ সিমন্স ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজটাকে আদর্শ না ভেবে তিনি চান শ্রীলঙ্কার মাটিতে পিছিয়ে পড়ার পরও পরপর দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়টাকে বড় করে দেখতে চান। তার সোজা কথা, শ্রীলঙ্কা সিরিজে যা করেছি তা চালিয়ে যেতে চাই। কিছুটা মিরপুর থেকেও নিতে চাই। তবে আমার মনে হয় না, মিরপুরে উইকেট অত ভালো ছিল শ্রীলঙ্কার মত। তবে শ্রীলঙ্কায় যেমনটা করেছি সেটাই চালিয়ে যেতে চাইব সামনে।
কেমন হলো প্রস্তুতি? সিমন্সের জবাব, ‘ক্যাম্প ভালো হয়েছে। বৃষ্টিও ছিল কিছুটা। দিনে বেশ ভালো ক্যাম্প হয়েছে, সুন্দর ক্যাম্প হয়েছে।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজকে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি মনে করেন কি না? এখান থেকেই এশিয়া কাপের মিশন শুরুর কথা ভাবছেন কি না?
এমন প্রশ্নের জবাবে সিমন্স জানালেন, এখনই এশিয়া কাপের কথা ভাবতে চান না তিনি। তার কথা, ‘আমি এশিয়া কাপ নিয়ে ভাবছি না। এশিয়া কাপ আসবে এই সিরিজের পরে। এখন আন্তর্জাতিক একটি দলের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক একটি সিরিজ খেলছি আমরা। এখন এই সিরিজ নিয়েই ভাবছি।’
এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠা সম্ভব কি না, সে প্রসঙ্গে টাইগার কোচের কথা, আগেতো স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে।
