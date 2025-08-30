প্রথম ম্যাচেই আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

প্রথম ম্যাচেই আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান
এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ড্রেস রিহার্সালের আয়োজন করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ত্রিদেশীয় সিরিজে তাদের সঙ্গী পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হলো এই সিরিজটি। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হলো পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এই ম্যাচে রশিদ খানের আফগানিস্তানকে ৩৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে শুভ সূচনা করলো সালমান আগার পাকিস্তান।
শারজাহ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। জবাব দিতে নেমে হারিস রউফের তোপের মুখে পড়ে আফগানিস্তান। শেষ পর্যন্ত ১৯.৫ ওভারে তারা অলআউট হয়ে যায় ১৪৩ রানে। হারিস রউফ ৩.৫ ওভারে ৩১ রান দিলেও তুলে নেন ৪ উইকেট।
শারজায় টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও ব্যাটাররা মাঝারি মানের ইনিংস খেলে দিয়ে যাচ্ছিলেন। মিডল অর্ডারে কেবল অধিনায়ক সালমান আগা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে দাঁড়ান। ৩৬ বল খেলে সর্বোচ্চ ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৩টি করে বাউন্ডারি এবং ছক্কার মার ছিল তার ইনিংসে।
এছাড়া ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান এবং মিডল অর্ডারে মোহাম্মদ নওয়াজ করেন ২১ করে রান। ২০ রান করে ফাখর জামান, ১৫ রান করেন মোহাম্মদ হারিস, ১৪ রান করে করেন সাইম আইয়ুব ও ফাহিম আশরাফ। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে পাকিস্তান। আফগানিস্তানের ফরিদ আহমদ ২টি, মুজিব-উর রহমান, আজমত উল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি ও রশিদ খান নেন ১টি করে উইকেট।
জবাব দিতে নেমে রহমানুল্লাহ গুরবাজের ৩৮, রশিদ খানের ৩৯, সেদিকুল্লাহ অটলের ২৩ ও দারউইশ রাসুলির ২১ রান সত্ত্বেও পাকিস্তানের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি আফগানিস্তান। কারণ, বাকি ব্যাটাররা দুই অংকের ঘরও স্পর্শ করতে পারেননি। ফলে ১৪৩ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানরা। হারিস রউফছাড়া ২টি করে উইকেট নেন শাহিন আফ্রিদি, মোহাম্মদ নওয়াজ ও সুফিয়ান মুকিম।
