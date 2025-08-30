একাদশে সাইফ হাসান, তিন পেসার নিয়ে বোলিংয়ে টাইগাররা

একাদশে সাইফ হাসান, তিন পেসার নিয়ে বোলিংয়ে টাইগাররা
এশিয়া কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে বোলিংয়ে নেমেছে বাংলাদেশ। টাইগার একাদশে জায়গা পেয়েছেন সাইফ হাসান।
আজ শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে দলে রয়েছেন তিন পেসার- তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম।
আজকের একাদশে বড় চমক সাইফ হাসান। তার সঙ্গে চমক দেখিয়ে দীর্ঘদিন পর টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েছিলেন নুরুল হাসান সোহানও। তবে উইকেটরক্ষক এই ব্যাটারের জায়গা হয়নি একাদশে।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের জার্সি আরও আগেই গায়ে দিয়েছেন সাইফ। লাল-সবুজ জার্সিতে ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে হাংজুতে এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেছিলেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম।
নেদারল্যান্ডস একাদশ
ম্যাক্স ও'ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল তেজা নিদামিনুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শরিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোস, কাইল ক্লেইন, টিম প্রিংগেল, আরিয়ান দত্ত, পল ভ্যান মেকেরেন, ড্যানিয়েল ডোরাম।
