বোলিংয়ে এসেই উইকেট শিকার তাসকিনের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
শুরুতেই বাংলাদেশের বুকে ভয় সঞ্চার করেছিলেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। তার মারকাটারি ব্যাটিংয়ে ৩ ওভারেই ডাচদের স্কোরবোর্ডে জমা হয় ২৫ রান। শেখ মেহেদী ও শরিফুল ইসলামকে মেরে ১৪ বলেই ২৩ রান তোলেন ও'ডাইড।

তবে অভিজ্ঞ পেসার তাসকিন আহমেদ বল হাতে নিতেই উইকেট বিলিয়ে দিতে বাধ্য হন ডাচ এই ওপেনার। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে প্রথম বল হাতে নিয়েই ওডাইডকে আউট করেন তাসকিন। শট কভার অঞ্চলে জাকের আলী অনিকের হাতে ক্যাচ তুলে দেন ডাচ ওপেনার।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় নেদারল্যান্ডসের সংগ্রহ ৫ ওভারের খেলা শেষে ১ উইকেটে ২৭ রান। বিক্রমজিৎ সিং ২ আর তেজা নিদারামানুরু ১ রানে অপরাজিত।

এর আগে আজ শনিবার তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ একাদশ

তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম।

নেদারল্যান্ডস একাদশ

ম্যাক্স ও'ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল তেজা নিদামিনুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শরিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোস, কাইল ক্লেইন, টিম প্রিংগেল, আরিয়ান দত্ত, পল ভ্যান মেকেরেন, ড্যানিয়েল ডোরাম।

এমএইচ/এমএস

