চমক দেখিয়ে সাইফের জোড়া শিকারের পর মোস্তাফিজের আঘাত

চমক দেখিয়ে সাইফের জোড়া শিকারের পর মোস্তাফিজের আঘাত
দুই বছর পর দলে ডাক পেয়ে একাদশেও জায়গা পেয়ে গেছেন সাইফ হাসান, যা ছিল রীতিমতো একটি চমক। এরপর মাঠে নেমে আরও একটি চমক দেখালেন এই অলরাউন্ডার। প্রথমবার বল হাতে নিয়েই উইকেট শিকার করেছেন তিনি। একটি নয়, ইনিংসে ১০তম আর নিজের প্রথম ওভারেই তুলে নিয়েছেন দুই দুটি উইকেট। সাইফের জোড়া আঘাতের পর শিকার ধরেছেন মোস্তাফিজুর রহমানও। এতে চাপ বেড়েছে নেদারল্যান্ডসের।
সাইফ হাসান সাজঘরে ফেরান তেজা নিদারামানুরু (২৬ বলে ২৬) ও স্কট এডওয়ার্ডসকে (৭ বলে ১২)। আর মোস্তাফিজ আউট করেন শরিজ আহমেদকে (১৪ বলে ১৫)
এই প্রতিবেদন লেখার সময় নেদারল্যান্ডসের সংগ্রহ ১৪ ওভারের খেলা শেষে ৫ উইকেটে ৬২ রান। কাইল ক্লেন ৪, আর ৫ রানে অপরাজিত নোয়াহ ক্রোস।
এর আগে আজ শনিবার তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।
শুরুতেই বাংলাদেশের বুকে ভয় সঞ্চার করেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। তার মারকাটারি ব্যাটিংয়ে ৩ ওভারেই ডাচদের স্কোরবোর্ডে জমা হয় ২৫ রান। শেখ মেহেদী ও শরিফুল ইসলামকে মেরে ১৪ বলেই ২৩ রান তোলেন ও'ডাইড।
তবে অভিজ্ঞ পেসার তাসকিন বল হাতে নিতেই উইকেট বিলিয়ে দিতে বাধ্য হন ডাচ এই ওপেনার। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে প্রথম বল হাতে নিয়েই ওডাইডকে আউট করেন তাসকিন। শট কভার অঞ্চলে জাকের আলী অনিকের হাতে ক্যাচ তুলে দেন ডাচ ওপেনার।
ব্যাক টু ব্যাক বোলিংয়ে এসে পরের ওভারের প্রথম বলেই আরেক ডাচ ওপেনার বিক্রমজিৎ সিংকেও (১১ বলে ৪) সাজঘরের পথ দেখিয়েছেন তাসকিন।
এমএইচ/জেআইএম