প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশকে ১৩৭ রানের লক্ষ্য দিলো নেদারল্যান্ডস

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটে ১৩৬ রান করেছে নেদারল্যান্ডস। এতে নির্ধারিত ২০ ওভারে জয়ের জন্য ১৩৭ রানের লক্ষ্য পেয়েছে বাংলাদেশ।

এর আগে আজ শনিবার তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।

শুরুতেই বাংলাদেশের বুকে ভয় সঞ্চার করেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। তার মারকাটারি ব্যাটিংয়ে ৩ ওভারেই ডাচদের স্কোরবোর্ডে জমা হয় ২৫ রান। শেখ মেহেদী ও শরিফুল ইসলামকে মেরে ১৪ বলেই ২৩ রান তোলেন ও'ডাইড।

তবে অভিজ্ঞ পেসার তাসকিন বল হাতে নিতেই উইকেট বিলিয়ে দিতে বাধ্য হন ডাচ এই ওপেনার। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে প্রথম বল হাতে নিয়েই ওডাইডকে আউট করেন তাসকিন। শট কভার অঞ্চলে জাকের আলী অনিকের হাতে ক্যাচ তুলে দেন ডাচ ওপেনার।

ব্যাক টু ব্যাক বোলিংয়ে এসে পরের ওভারের প্রথম বলেই আরেক ডাচ ওপেনার বিক্রমজিৎ সিংকেও (১১ বলে ৪) সাজঘরের পথ দেখান তাসকিন।

এরপর চমক দেখান দুই বছর পর দলে জায়গা পাওয়া সাইফ হাসান। প্রথমবার বল হাতে নিয়েই উইকেট শিকার করেন এই অলরাউন্ডার। একটি নয়, ইনিংসের ১০তম আর নিজের প্রথম ওভারেই তুলে নিয়েছেন দুই দুটি উইকেট। সাইফের জোড়া আঘাতের পর শিকার ধরেন মোস্তাফিজুর রহমানও।

সাইফ সাজঘরে ফেরান তেজা নিদারামানুরু (২৬ বলে ২৬) ও স্কট এডওয়ার্ডসকে (৭ বলে ১২)। আর মোস্তাফিজ আউট করেন শরিজ আহমেদকে (১৪ বলে ১৫)।

নেদারল্যান্ডস থেমে যেতে পারতো ১০০ রানের আশপাশেই। তবে অষ্টম উইকেটে ১৫ বলে ২৭ রানের জুটি করে পুঁজি কিছুটা বাড়িয়ে নেন ট্রিম প্রিংগেল ও আরিয়া দত্ত।

প্রিংগেল ১৪ বলে ১৬ রান করে ইনিংসের শেষ বলে দুইবার প্রান্ত বদল করতে গিয়ে রানআউট হন। ৮ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন আরিয়ান।

বল হাতে বাংলাদেশের হয়ে ২৮ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন তাসকিন আহমেদ। সাইফ হাসান ২টি, আর মোস্তাফিজুর রহমান নেন ১ উইকেট।

