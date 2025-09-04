  2. খেলাধুলা

এবার কন্যা সন্তানের বাবা হলেন মিরাজ

প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ দ্বিতীয়বারের মতো বাবা হলেন। এবার তার ঘর আলো করে এসেছে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কন্যার বাবা হওয়ার খবরটি দিয়েছেন মিরাজ। লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অশেষ কৃপায় আজ দুপুরে আমাদের কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। মা ও মেয়ে দুজনই সুস্থ আছেন। সবার কাছে আমাদের নবজাতকের জন্য দোয়া কামনা করছি।’

এর আগে ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর স্ত্রী রাবেয়া আক্তার প্রীতি ও মিরাজের ঘরে আসে পুত্র সন্তান। প্রায় পাঁচ বছর পর এবার মিরাজ হলেন কন্যার বাবা।

আসন্ন এশিয়া কাপ সামনে রেখে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ দল। স্ত্রীর পাশে থাকতে এই সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন মিরাজ।

