দুঃসংবাদ পেলেন আইপিএলের দর্শকরা
বিশ্বের সবচেয়ে খরুচে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হিসেবে ধরা হয় আইপিএলকে। জমজমাট এই ক্রিকেট আসর উপভোগ করতে বসে দর্শকদের মেলা। হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী সশরীরে গিয়ে উপস্থিত হন স্টেডিয়ামগুলোতে।
এবার আইপিএলের দর্শকদের দুঃসংবাদ দিয়েছে ভারত সরকার। বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে টিকিটের দাম। এতে মাঠে বসে খেলা দেখা আরও ব্যয়বহুল হয়ে গেছে।
ভারত সরকার আইপিএল টিকিটের ওপর আরোপিত পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) ২৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাং করেছে। ফলে যার মূল দাম ১০০০ রুপি, সেই টিকিটের চূড়ান্ত দাম এখন ১২৮০ রুপি থেকে বেড়ে ১৪০০ রুপি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে আইপিএল ভারতের সর্বোচ্চ জিএসটি শ্রেণিতে চলে গেছে; যেখানে ক্যাসিনো, রেস ক্লাব বা একই ধরনের অন্যান্য আয়োজনগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
তবে দেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাওয়া সমর্থকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে। এতদিন এসব ম্যাচের টিকিটের ওপরও ২৮ শতাংশ জিএসটি আরোপিত হতো, ঠিক আইপিএলের মতো। কিন্তু সেই বিধি বাতিল করা হয়েছে।
তথ্য দপ্তরের (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো) সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে কেবল ‘আইপিএলের মতো ক্রীড়া আয়োজন’ এর কর পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অর্থ ও ব্যবসায়িক প্রকাশনাগুলোর ব্যাখ্যায় অন্যান্য ক্রিকেট ম্যাচকে এখন ‘স্বীকৃত ক্রীড়া ইভেন্ট’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
বর্তমানে স্বীকৃত ক্রীড়া ইভেন্টগুলোর টিকিট যদি ৫০০ রুপির বেশি দামে বিক্রি হয়, তাহলে তাতে ১৮ শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়। আর ৫০০ রুপির কম দামের টিকিট সম্পূর্ণ করমুক্ত। ফলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও অন্যান্য রাষ্ট্র-পরিচালিত লিগের টিকিট ভবিষ্যতে আরও সস্তা হতে পারে।
বর্তমানে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচের টিকিটের মূল দাম যদি ১০০০ রুপি হয়, তবে কর-সহ সেটির দাম দাঁড়ায় ১২৮০ রুপি। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে (স্বীকৃত ক্রীড়া ইভেন্ট হিসেবে ১৮ শতাংশ কর ধরা হলে) সেই একই টিকিটের দাম হবে ১১৮০ রুপি।
এই পরিবর্তন কার্যকর হবে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, যা নারী বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে। এটাই ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন। তবে এখনো ওই টুর্নামেন্টের টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি।
এমএইচ/এমএস