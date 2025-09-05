ফখরের ঝোড়ো ফিফটি, আবরারের ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে জয় পাকিস্তানের

ফখরের ঝোড়ো ফিফটি, আবরারের ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে জয় পাকিস্তানের
৮০ রানেই পড়ে গিয়েছিল ৫ উইকেট। এরপর যেন সবকিছুই হয়েছে স্বপ্নের মধ্যে। ইনিংসের পুরো ২০ ওভার শেষ হলো, কিন্তু উইকেট আর পড়লো না; রান হয়ে গেল ১৭১।
গতকাল বৃহস্পতিবার শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালের আগে এমন একটি প্রদর্শনী দেখিয়েছে পাকিস্তান। যার কৃতিত্ব ফখর জামানের। ঝোড়ো ফিফটিতে দলকে ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে বাঁহাতি এই টপঅর্ডার ব্যাটার উপহার দিয়েছেন দারুণ এক জয়।
এদিন আরব আমিরাতের বিপক্ষে সিরিজের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৭১ রান করে পাকিস্তান। জবাবে আমিরাত তুলতে পারে ৭ উইকেটে ১৪০ রান। এতে ৩১ রানের জয় পায় পাকিস্তান।
অনেকদিন ধরেই ছন্দে ছিলেন না ফখর। কিন্তু বৃহস্পতিবার হেসেছে তার ব্যাট। এদিন ১০ চার ২ ছক্কায় ৪৪ বলে ৭৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি। এছাড়া ২৭ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত ছিলেন মোহাম্মদ নওয়াজ।
ষষ্ঠ উইকেটে ৫১ বলে ৯১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি করেন ফখর ও নওয়াজ। এতেই সব শঙ্কা কাটিয়ে বড় পুঁজি পেয়ে যায় পাকিস্তান।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লে-তে কোনো উইকেট না হারালেও এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতন হয় আমিরাতের। যার কৃতিত্ব পাকিস্তানের রহস্য স্পিনার আবরার আহমেদের। এদিন টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং করেন তিনি। মাত্র ৯ রানে নেন ৪ উইকেট।
আরব আমিরাতের হয়ে সর্বোচ্চ ৫১ বলে ৬৮ রান করেন ওপেনার আলিশান সারাফু। বাকিদের কেউ ২০ রানের ঘরও স্পর্শ করতে পারেননি।
আগামী রোববার ফাইনালে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।
এমএইচ/