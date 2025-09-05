দক্ষিণ আফ্রিকার ২৭ বছরের আক্ষেপ ঘুচলো ২৬ বছর বয়সী তারকার ব্যাটে

দক্ষিণ আফ্রিকার ২৭ বছরের আক্ষেপ ঘুচলো ২৬ বছর বয়সী তারকার ব্যাটে
বৃহস্পতিবারের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন শেষবার ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জিতেছিল, তখন জন্মই হয়নি ম্যাথিউ ব্রিটজকের। ডানহাতি এই ব্যাটার পৃথিবীর আলো দেখেছেন ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বরে। আর দক্ষিণ আফ্রিকা ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতেছিল ১৯৯৮ সালের ২৩ মে, মানে ৭ মাস আগে।
এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ ২৭ বছর। ইংল্যান্ডের ভূমিতে আর ওয়ানডে জেতা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। অবশেষে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রোটিয়াদের সেই আক্ষেপ ঘুচেছে ব্রিটজকের হাত ধরেই। যেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে সিরিজ জেতানোর জন্য জন্ম হয়েছে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের।
এদিন লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৩৩০ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড তুলতে পারে ৯ উইকেটে ৩২৫ রান। এতে ৫ রানের শ্বাসরুদ্ধকর জয় পায় প্রোটিয়ারা। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত হয় ২-০ ব্যবধানে।
গেল জুনে এই লর্ডসেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যা ছিল ১৯৯৮ সালের পর তাদের প্রথম আইসিসি ট্রফি। এবার ইংলিশদের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে ওয়ানডে সিরিজও জিতলো প্রোটিয়ারা।
অন্যদিকে ৫০ ওভারের দুর্দিন কাটছেই না ইংল্যান্ডের। সর্বশেষ ৩১টি ওয়ানডের ২১টিতে হেরেছে ইংলিশরা। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর ৬টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হার ৫টিতেই।
এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ৭৭ বলে ৮৫ রানের ইনিংস খেলেন প্রথম ব্যাটার হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ ওয়ানডেতে পঞ্চাশোর্ধ রানের ইনিংস খেলা ব্রিটজকে। এছাড়া ত্রিস্টান স্টাবস ৬২ বলে ৫৮, এইডেন মার্করাম ৬৪ বলে ৪৯, দেয়াল্ড ব্রেভিস ২০ বলে ৪২ ও রায়ান রিকেল্টন ৩২ বলে ৩৫ রান করেন।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে জয়ের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিল ইংল্যান্ড। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৬ রানের। ওই ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা বল তুলে দেন সেনুরান মুথুসামির হাতে। আর ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকপ্রান্তে ছিলেন সাকিব মাহমুদ, অন্য প্রান্তে জোফরা আরচার।
প্রথম পাঁচ বলে ইংল্যান্ড তোলে মাত্র ৯ রান। তাই খেলা সুপার ওভার নিতে শেষ বলে ছক্কা হাঁকাতে হতো আরচারকে। কিন্তু মুথুসামির ওই বলে দৌড়ে মাত্র ১ রান নিতে পারেন ইংলিশ ব্যাটার। ফলে ৫ রানের জয় নিশ্চিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার।
এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে সমান ৬১ রান করেন জো রুট (৭২ বলে) ও জস বাটলার (৫১ বলে)। জ্যাকব বেথেল ৪০ বলে ৫৮, উইল জ্যাকস ৩৩ বলে ৩৯ ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৪০ বলে ৩৩ রান করেন।
বল হাতে ইংল্যান্ডের হয়ে ৬২ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন জোফরা আরচার। দক্ষিণ আফ্রিকার নান্দ্রে বার্গার নেন ৬৩ রান খরচায় ৩ উইকেট। ম্যাচসেরা হন ২৬ বছর বয়সী ব্যাটার ব্রিটজকে।
