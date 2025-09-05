আবারও ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে ফারুক! নেপথ্যে কী?

আবারও ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে ফারুক! নেপথ্যে কী?
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে এরই মধ্যে সরব ক্রিকেটাঙ্গন। চারিদিকে নানা মুখরোচক খবর, গুঞ্জন আর জল্পনা-কল্পনার ফানুস উড়ছে। প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য।
কিন্তু একটি খবর ক্লাবপাড়ায় হঠাৎ চাউর হয়েছে। যা ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার পাশাপাশি নির্বাচনে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে।
কী সেই খবর?
গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে ক্রিকেটপাড়ায় হঠাৎ শোনা গেছে বিসিবি নির্বাচনে নতুন ধারা তৈরির খবর। যেখানে বলা হচ্ছে, গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নাকি ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সাবেক বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের মধ্যে এক গোপন বৈঠক হয়েছে। আবার কারো কারো মত- বৈঠক নয়, ক্রীড়া উপদেষ্টা কথা বলেছেন ফারুক আহমেদের সঙ্গে।
যে ব্যক্তিকে বিসিবি সভাপতি হিসেবে পছন্দ করেননি, যাকে সরিয়ে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে বিসিবির মসনদে বসানো হয়েছিল, সেই ফারুক আহমেদের সঙ্গে হঠাৎ কী নিয়ে বৈঠক ক্রীড়া উপদেষ্টার? ভক্তদের কৌতূহলী মনে এই প্রশ্নের উদ্রেগ হয়েছে প্রবলভাবে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে চা খেতে খেতে কথা না বললেও তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ও কথা-বার্তা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফারুকের ঘনিষ্ঠমহল। কিন্তু কী নিয়ে কথা হয়েছে ক্রীড়া উপদেষ্টা ও ফারুকের মধ্যে, তা নিশ্চিত করতে পারেননি তারা।
ধারণা করা হচ্ছে, যেহেতু বুলবুল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) চেয়ারম্যান তথা ক্রীড়া উপদেষ্টার পরোক্ষ সমর্থনে নির্বাচন করছেন, তাই ফারুক যাতে বুলবুলের বিরোধিতা না করেন, সেজন্যই ক্রীড়া উপদেষ্টা ফারুকের সঙ্গে কথা বলেছেন।
অনেকের মত- ফারক ও বুলবুল এক সময় বিমানের হয়ে ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট খেলেছেন। দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব না থাকলেও চমৎকার সম্পর্ক ছিল এক সময়। কিন্তু বিসিবির সভাপতি পদ নিয়ে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সে কারণে ফারুক আগামী বিসিবি নির্বাচনে বুলবুলের বিরোধিতা করতে পারেন।
তাছাড়া ফারুক আত্মীয়তার সম্পর্কে তামিম ইকবালের আপন ফুপা। খুব স্বাভাবিকভাবেই এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তামিমের প্রতি একটা দুর্বলতা কাজ করতে পারে ফারুকের।
এই দুই সমীকরণ মিলে আগামী বিসিবি নির্বাচনে ফারুকের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থনটা যেতে পারে তামিমের দিকে। সেটি গেলে বুলবুলের জন্য নেতিবাচকই হবে।
ক্রিকেটপাড়ায় জোর গুঞ্জন, ফারুক যেন নির্বাচনে বুলবুলের বিরোধিতা না করেন, সেই চিন্তা থেকেই ক্রীড়া উপদেষ্টা ফারুকের সঙ্গে কথা বলেছেন।
