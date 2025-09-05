অবসর ভেঙে আরেক দেশের হয়ে খেলতে যাচ্ছেন রস টেলর

অবসর ভেঙে আরেক দেশের হয়ে খেলতে যাচ্ছেন রস টেলর
৪১ বছর বয়সে নতুন আরেক দেশের হয়ে ক্রিকেট ক্যারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক রস টেলর। আসন্ন এশিয়া-ইস্ট এশিয়া-প্যাসিফিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ বাছাইপর্বে ওমানের মাটিতে সামোয়াকে প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।
এর মাধ্যমে সামোয়ার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ তৈরি হতে পারে। শুক্রবার ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে টেলরের নাম রয়েছে, যার নেতৃত্ব দেবেন ক্যালেব জাসমাত।
ওশেনিয়ার দেশ সামোয়ার সঙ্গে নাড়ির টান রয়েছে টেলরের। তার মায়ের জন্মভূমি এই দেশ। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টেলর বলেন, ‘খুবই উচ্ছ্বসিত। কয়েক মাস ধরে পরিকল্পনা চলছিল, কিন্তু আজই দল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হলো। মায়ের জন্মভূমিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারা দারুণ আনন্দের।’
‘আমি সবসময়ই কোনো না কোনোভাবে পলিনেশিয়ান কমিউনিটিকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি। ভেবেছিলাম সেটা হয়তো কোচিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে হবে, কখনো ভাবিনি সামোয়ার হয়ে খেলব। কিন্তু সুযোগ যখন এসেছে, খেলতে মুখিয়ে আছি এবং সামোয়ার হয়ে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই প্রথম সামোয়া এ ধরনের কোনো বাছাইপর্ব খেলতে যাচ্ছে, ওমানে। আমাদের কয়েকজন খেলোয়াড়ের সামোয়ান শিকড় রয়েছে, তারা এই টুর্নামেন্টে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। আশা করি আমরা যতদূর সম্ভব এগোতে পারব।’
টেলর এখনো নিউজিল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে পঞ্চম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, যদিও সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন নভেম্বর ২০২০ সালে।
তিনি ডিসেম্বর ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে খেলার পর আর প্রতিযোগিতামূলক কোনো ম্যাচ খেলেননি।
সামোয়া দলে টেলর ছাড়াও বড় সংযোজন ৩২ বছর বয়সী শন সোলিয়া। তিনি নিউজিল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক না খেললেও অকল্যান্ডের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিজ্ঞ। টেলর ও সোলিয়া ব্যাটিং লাইন-আপকে শক্তি জোগাবেন, যেখানে আছেন তারকা ব্যাটার ডেরিয়াস ভিসার। ভিসার ২০২৪ সালের আগস্টে ভানুয়াতুর নালিন নিপিকোর বিপক্ষে এক ওভারে (৩টি ওয়াইডসহ) ৩৯ রান নিয়ে টানা ছয় ছক্কার কীর্তি গড়েছিলেন।
ভানুয়াতু, কুক আইল্যান্ডস ও ফিজিকে হারিয়ে এই বাছাইপর্বে জায়গা করে নেয় সামোয়া। সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাপুয়া নিউগিনি ও জাপান (ইস্ট এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে)। অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় থাকছে ওমান, নেপাল, কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
সামোয়া টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড
ক্যালেব জাসমাত (অধিনায়ক), রস টেলর, ডেরিয়াস ভিসার, শন সোলিয়া, ড্যানিয়েল বার্গেস, ডগলাস ফিনাউ, স্যাম ফ্রেঞ্চ, কার্টিস হাইন্যাম-নাইবার্গ, বেন মাইলাটা, নোহা মীড, সলোমন ন্যাশ, স্যামসন সোলা, ফেরেতি সুলুলোতো, সাউমানি তিয়াই, ইলি টুগাগা।
