রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ বলে জিতলো সাকিবের অ্যান্টিগা

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ বলে জিতলো সাকিবের অ্যান্টিগা
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) রুদ্ধশ্বাস এক জয় পেয়েছে অ্যান্টিগা এন্ড বারমুডা ফ্যালকনস। বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে শেষ বলে জিতেছে সাকিব আল হাসানের দল।
বাংলাদেশ সময় আজ শনিবার লিগ পর্বে নিজেদের নবম ম্যাচে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে অ্যান্টিগা। এদিন আগে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৮৭ রান তোলে বার্বাডোজ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ বলে লক্ষ্য টপকে যায় অ্যান্টিগা।
জয়ের জন্য শেষ ওভারের সাকিবের দলের দরকার ছিল ১২ রানের। স্ট্রাইকপ্রান্তে ছিলেন অ্যান্টিগার অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম, অন্য প্রান্তে আন্দ্রিয়াস গাউস। আর বার্বাডোজের হয়ে শেষ ওভারে বোলিংয়ে আসেন শারফেন রাদারফোর্ড।
প্রথম দুই ডেলিবারিতে ওয়াইড দেন রাদারফোর্ড। প্রথম বৈধ ডেলিবারিতে ২, এরপর আবার ওয়াইড দেন তিনি। এরপর দ্বিতীয় বৈধ বলে দেন ২ রান। অর্থাৎ প্রথম দুই বৈধ বলেই আসে ৭ রান (ওয়াইড, ওয়াইড, ২, ওয়াইড, ২)।
তৃতীয় ও চতুর্থ বলে এক রান করে দেন রাদারফোর্ড। পঞ্চম বলে দুইবার প্রান্ত বদল করতে গিয়ে প্রথমবার সফল হলে দ্বিতীয়বার দৌড় দিয়ে রানআউটের শিকার হন ইমাদ ওয়াসিম।
জয়ের জন্য শেষ বলে অ্যান্টিগার দরকার ২ রানের। নতুন ব্যাটার শামার স্প্রিংগার সেটি নিতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। অবশেষে সব শঙ্কা উড়িয়ে শেষ বলে ২ রান সফলভাবেই নিয়ে ফেলেন স্প্রিংগার। এতে রুদ্ধশ্বাস এক জয় পায় অ্যান্টিগা।
এই ম্যাচে সাকিব ছিলেন খরুচে। ৩ ওভার বোলিং করে কোনো উইকেট ছাড়াই ৩৩ রান দেন তিনি। ব্যাট হাতে ১২ বলে করেন মাত্র ১৫ রান।
১৮৮ রানের বড় লক্ষ্য তাড়ায় অ্যান্টিগার এই জয়টি সম্ভব হয়েছে গাউসের অনবদ্য ৫৩ বলে ৮৫ রানের অপরাজিত ইনিংসের কারণে। এছাড়া কেভিন উইকহ্যাম ২১ বলে ২৬, আমির জাঙ্গো ১৪ বলে ২৩ ও ইমাদ ওয়াসিম ১১ বলে ১৭ রান করে অবদান রাখেন।
এর আগে বাবার্ডোজের হয়ে ৬৫ বলে ৯৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ব্রান্ডন কিং। শারফেন রাদারফোর্ড ১৭ বলে ২৯, কুইন্টন ডি কক ২৮ বলে ২৭ ও ক্রিস গ্রিন ৬ বলে ১৬ রান করেন।
৯ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে টেবিলের তিনে রয়েছে অ্যান্টিগা। এক ম্যাচ কম খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেইন্ট লুসিয়া কিংস।
