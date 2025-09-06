  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপ খেলতে রোববার দুই ভাগে দেশ ছাড়বে টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় এই আসরে অংশ নিতে আগামীকাল রোববার দুইভাগে দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে ২৯ সদস্যের দলের প্রথম বহর সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়বে। দ্বিতীয় ভাগের ক্রিকেটাররা দেশ ছাড়বেন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে। বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এবারের এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে।

