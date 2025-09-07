দেশ ছেড়েছে টাইগারদের প্রথম বহর
জাকের বললেন ‘এবার প্রস্তুতি ভালো হয়েছে’
আগের দিনই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়ে দিয়েছে, এশিয়া কাপ খেলতে রোববার দুই ভাগে দেশ ছাড়বে জাতীয় দল। সেই কথামত প্রথম বহর ঢাকা ছেড়েছে আজ সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে।
এই বহরে ছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, জাকের আলী, রিশাদ হোসেন, সাইফ হাসান, শেখ মেহেদী, শামীম পাটোয়ারীসহ দলের ১৩ জন সদস্য।
দেশ ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে দলের প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলেছেন হার্ডহিটার ব্যাটার জাকের আলী। তার দাবি, এবার প্রস্তুতি বেশ ভালো হয়েছে।
জাকের বলেন, ‘ড্রেসিংরুমের অবস্থা সবসময়ই ভালো ছিল। সবমিলিয়ে আমাদের প্রস্তুতি খুবই ভালো হয়েছে। ফিটনেস থেকে শুরু করে নেদারল্যান্ডস সিরিজ। আমরা এশিয়া কাপে ভালো কিছু আশা করছি।’
বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় সমস্যা ধারাবাহিকতা। আর বড় টুর্নামেন্টে খেলতে গেলে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভেঙে পড়ে টাইগাররা। যা নিয়ে নিন্দুকেরা নানা কথা বলেন। এবার কি তার জবাব দেওয়ার সময় এসেছে?
জাকের ব্যাপারটা এভাবে দেখতে চান না। তার কথা, ‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের ক্রিকেট খেলব। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে খেলব।’
৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এবারের এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে।
