স্যাম কারেনকে ফের ডেকেছে ইংল্যান্ড, বিশ্রামে বেন ডাকেট
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য অলরাউন্ডার স্যাম কারেনকে ডেকেছে ইংল্যান্ড। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ওপেনার বেন ডাকেটকে।
স্যাম কারেনকে সবশেষ ইংল্যান্ড জাতীয় দলে দেখা গিয়েছিল ২০২৪ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে।
২৭ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার ঘরোয়া লিগে পারফর্ম করেই জাতীয় দলে ফিরেছেন। চলতি টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট টুর্নামেন্টে ১৫ ম্যাচে ৩৬৫ রান এবং ২১ উইকেট শিকার করেন কারেন।
এর আগে দ্য হানড্রেড টুর্নামেন্টে ওভাল ইনভিন্সিবলের শিরোপা জয়েও ব্ড় অবদান রাখেন কারেন। ৯ ম্যাচে ২৩৮ রানের সঙ্গে শিকার করেন ১২ উইকেট।
ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে : হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফরা আর্চার, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, স্যাম কারেন, লিয়ান ডসন, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, জেমি স্মিথ, লুক উড।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে: জ্যাকব বেথেল (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, টম ব্যান্টন, জস বাটলার, স্যাম কারেন, লিয়াম ডসন, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, লুক উড, জর্ডান কক্স, সনি বেকার, টম হার্টিলে।
