রুট-বেথেলের জোড়া সেঞ্চুরি, ৪১৪ রানের বিশাল সংগ্রহ ইংল্যান্ডের

রুট-বেথেলের জোড়া সেঞ্চুরি, ৪১৪ রানের বিশাল সংগ্রহ ইংল্যান্ডের
প্রথম দুই ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে হারিয়ে এরই মধ্যে সিরিজ জিতে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে শেষ ম্যাচটি তাদের জন্য শুধুই নিয়মরক্ষার। তবে, ইংল্যান্ডের জন্য ম্যাচটা সম্মান বাঁচানোর। হারলে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় পুড়তে হবে। জিতলে সেই লজ্জা কাটানো যাবে কিছুটা।
এ লক্ষ্যে সাউদাম্পটনে খেলতে নেমে রীতিমত দক্ষিণ আফ্রিকান বোলারদের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়েছেন ইংলিশ ব্যাটাররা। জোড়া সেঞ্চুরি করলেন জো রুট ও জ্যাকব বেথেল। সঙ্গে জেমি স্মিথ ও জস বাটলারের দুটি হাফ সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ৪১৪ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তোলে স্বাগতিক ইংল্যান্ড।
টস জিতেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করতে পাঠালেন ইংল্যান্ডকে। আমন্ত্রিত হয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই টি-টোয়েন্টি স্টাইলে ঝড় তোলেন দুই ইংলিশ ওপেনার জেমি স্মিথ ও বেন ডাকেট। ৮.৩ ওভারে ৫৯ রানের জুটি গড়েন তারা।
৩৩ বলে ৩১ রান করে আউট হন বেন ডাকেট। ৪৮ বলে ৬২ রান করে আউট হন জেমি স্মিথ। ১১৭ রানের মাথায় পড়েছিল ২য় উইকেট। এরপর জো রুট আর জেকব বেথেল মিলে তাণ্ডব চালান প্রোটিয়া বোলারদের ওপর। ১৮২ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তোলেন এই দুই ব্যাটার।
জো রুট ৯৬ বলে করেন ১০০ রান। জেকব বেথেল ৮২ বলে করেন ১১০ রান। শেষ দিকে ৩২ বলে ৬২রান করে অপরাজিত থাকেন জস বাটলার। ৮ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন উইল জ্যাকস। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে ৪১৪ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা।
২টি করে উইকেট নেন করবিন বোস এবং কেশভ মাহারাজ।
আইএইচএস/