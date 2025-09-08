রান ব্যবধানে জয়ের বিশ্বরেকর্ড
ইংল্যান্ডের ৪১৪ রানের জবাবে ৭২ রানে অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও ঠিক একই কাজ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করার পর শেষ ম্যাচে এসে বড় ব্যবধানে ধরাশায়ী হলো। ৪৩১ রানের জবাবে অলআউট হয়েছিল ১৫৫ রানে। হেরেছিল ২৭৬ রানের ব্যবধানে।
কিন্তু এবার সাউদাম্পটনে যা হলো, তা তো রীতিমত বিশ্বরেকর্ড। এবারও ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করেছিল প্রোটিয়ারা। শেষ ম্যাচে এসে ইংল্যান্ডের করা ৪১৪ রানের বিশাল স্কোরের জবাবে অলআউট হলো মাত্র ৭২ রানে। ফলে ৩৪২ রানের বিশাল ব্যবধানে ইংল্যান্ডের কাছে হারের লজ্জায় পড়লো দক্ষিণ আফ্রিকা।
আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে রানের ব্যবধানে এত বড় জয় এর আগে আর কোনো দল পায়নি। যেটা পেলো এবার ইংল্যান্ড। এর আগে ওয়ানডের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় ছিল ভারতের। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কাকে তারা হারিয়েছিল ৩১৭ রানের ব্যবধানে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৪২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্ব রেকর্ডই গড়লো ইংল্যান্ড।
সাউদাম্পটনের রোজ বোল স্টেডিয়ামে ৪১৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২০.৫ ওভারে মাত্র ৭২ রান করে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংলিশ প্রেসার জোফরা আরচার, ব্রাইডন কার্স এবং স্পিনার আদিল রশিদের ঘূর্ণিতেই দিশেহারা হয়ে উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। আরচার ৯ ওভারে নেন ৪ উইকেট। আদিল রশিদ নেন ৩ উইকেট এবং ব্রাইডন কার্স নেন ২ উইকেট।
৪১৫ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই এইডেন মারক্রামের (০) উইকেট হারিয়ে দুর্দশার শুরু প্রোটিয়াদের। রায়ান রিকেলটন করেন ১ রান। শূন্য রানে আউট হন উইয়ান মুলডার। ম্যাথ্যু ব্রিজটেক করেন ৪ রান। ১০ রান করেন ট্রিস্টান স্টাবস। ৬ রানে আউট হন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস,করবিন বোশ ৩২ বলে সর্বোচ্চ ২০ রান করেন। এছাড়া কেশভ মাহারাজ ১৭ রা করেন।
যেভাবে উইকেপ পড়ছিল তাতে শেষ মুহূর্তে করবিন বোস আর মাহারজ যদি কিছুটা প্রতিরোধ না করতেন,তাহলে আরও লজ্জায় পড়তে হতো প্রোটিয়াদের। কোডি ইউসুফ ৫ রান করে আউট হয়ে যান। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা আহত হওয়ার কারণে ব্যাট করতেই নামতে পারেননি।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ঝড় তোলেন ইংলিশ ব্যাটাররা। জো রুট করেন ১৯তম সেঞ্চুরি। ১০০ রানে আউট হন রুট। ১১০ রান করেন জ্যাকব বেথেল। জেমি স্মিথ করেন ৬২ রান। জস বাটলার ৩২ বলে ঝড় তুলে অপরাজিত থাকেন ৬২ রানে। ৩১ রান করেন বেন ডাকেট। ৮ বলে ১৯ রান করেন উইল জ্যাকস। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে ৪১৪ রান করে ইংল্যান্ড।
