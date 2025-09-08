  2. খেলাধুলা

আফগানদের উড়িয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

প্রকাশিত: ০১:৩৪ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ শুরুর আগে প্রস্তুতিটা বেশ ভালোভাবেই ঝালাই করে নিয়েছে পাকিস্তান। আরব আমিরাতে খেলা ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে আফগানিস্তানকে রীতিমত বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন হলো আগা সালমানরা।

শারজাহ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে আফগানিস্তানকে ৭৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান সংগ্রহ করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান।

জবাবে পাকিস্তানের মোহাম্মদ নওয়াজের ঘূর্ণি বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি আফগানিস্তান। ১৫.৫ ওভারে তারা অলআউট হয়েছে মাত্র ৬৬ রানে। পরাজয় স্বীকার করেছে ৭৫ রানের ব্যবধানে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪১ সংগ্রহ করে পাকিস্তান। সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন ফাখর জামান। ২৫ রান করেন মোহাম্মদ নওয়াজ, অধিনায়ক সালমান আগা করেন ২৪ রান। বাকিরা দাঁড়াতেই পারেনি।

জবাব দিতে নেমে আফগান ব্যাটাররা একের পর এক উইকেট হারিয়েছে আফগানিস্তান। সর্বোচ্চ ১৭ রান করেন রশিদ খান।

