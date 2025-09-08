  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
সিপিএল
গায়ানা-সেন্ট কিটস 
সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২ ও সিলেক্ট ২

ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
ইকুয়াটোরিয়াল গিনি-তিউনিসিয়া 
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
জাম্বিয়া-মরক্কো 
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

গিনি-আলজেরিয়া 
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
ঘানা-মালি 
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
লিবিয়া-ইসোয়াতিনি 
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ইসরায়েল-ইতালি 
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
ক্রোয়েশিয়া-মন্টেনেগ্রো 
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
সুইজারল্যান্ড-স্লোভেনিয়া 
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৩
গ্রিস-ডেনমার্ক 
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫

এমএমআর

