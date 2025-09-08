টিভিতে আজকের খেলা, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
সিপিএল
গায়ানা-সেন্ট কিটস
সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২ ও সিলেক্ট ২
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
ইকুয়াটোরিয়াল গিনি-তিউনিসিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
জাম্বিয়া-মরক্কো
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
গিনি-আলজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
ঘানা-মালি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
লিবিয়া-ইসোয়াতিনি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ইসরায়েল-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
ক্রোয়েশিয়া-মন্টেনেগ্রো
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
সুইজারল্যান্ড-স্লোভেনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৩
গ্রিস-ডেনমার্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫
এমএমআর