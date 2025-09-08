টি-২০ বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ

টি-২০ বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে নভেম্বর মাসে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি টি-টোয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।
সিরিজটি শুরু হবে ১৭ নভেম্বর থেকে, যেখানে প্রতিটি দল একে অপরের মুখোমুখি হবে দুইবার করে। প্রথম দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রাওয়ালপিন্ডিতে, আর বাকি পাঁচটি ম্যাচসহ ফাইনাল (২৯ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে লাহোরে।
এ মৌসুমে এটিই দ্বিতীয়বার, যখন পাকিস্তানের নির্ধারিত দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ পর্যন্ত ত্রিদেশীয় সিরিজে রূপ নিতে যাচ্ছে। আগস্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যুক্ত করে ত্রিদেশীয় সিরিজে পরিণত হয়।
একইভাবে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের নির্ধারিত তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টির দ্বিপাক্ষিক সিরিজের টি-টোয়েন্টি অংশও বাতিল হয়ে এই ত্রিদেশীয় সিরিজে রূপ নিয়েছে। যদিও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ আগের মতোই হওয়ার কথা রয়েছে, যার সূচি পরে ঘোষণা করা হবে।
এই সিরিজ দিয়েই এবার প্রথম পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে আফগানিস্তান। আফগানরা এর আগে ২০২৩ সালে পাকিস্তানে এশিয়া কাপের দুটি ম্যাচ এবং চলতি বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ খেললেও, সেসব আসরে তারা পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়নি।
ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচি
১৭ নভেম্বর: পাকিস্তান-আফগানিস্তান
১৯ নভেম্বর: শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান
২২ নভেম্বর: পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
২৩ নভেম্বর: পাকিস্তান-আফগানিস্তান
২৫ নভেম্বর: শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান
২৭ নভেম্বর: পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
২৯ নভেম্বর: ফাইনাল
