বড় হারে বিশ্বরেকর্ড প্রোটিয়াদের, সেরা পাঁচে ভারত-শ্রীলঙ্কা দুইবার

বড় হারে বিশ্বরেকর্ড প্রোটিয়াদের, সেরা পাঁচে ভারত-শ্রীলঙ্কা দুইবার
ইংল্যান্ডকে সিরিজ হারানোর মজা হাড়ে হাড়ে টের পেলো দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে আগেই সিরিজ বগলদাবা করেছিল প্রোটিয়ারা।
সাউদাম্পটনে শেষ ম্যাচে সফরকারীরা ছিল অনেকটাই নির্ভার। সেই সুযোগে ইংলিশরা মরণকামড় দিলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে। শেষ ওয়ানডেতে প্রোটিয়াদের মাত্র ৭২ রানে গুটিয়ে ৩৪২ রানের বিশাল জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিক দল।
এত বড় ব্যবধানের জয় ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসেই এই প্রথম। এর আগে রানের হিসেবে সবচেয়ে বড় জয়টি ছিল ভারতের। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে থিরুভানান্তাপুরামে ৩১৭ রানে জিতেছিল ভারত।
একই বছর ওয়াংখেড়েতে এই শ্রীলঙ্কাকেই ৩০২ রানের বড় ব্যবধানে হারায় ভারত, যা কিনা ওয়ানডে ইতিহাসের সেরা পাঁচ বড় জয়ে পঞ্চম নম্বরে।
মজার ব্যাপার হলো, ওয়ানডে ইতিহাসে রানের হিসেবে সেরা পাঁচ জয়ের চারটিই এসেছে ২০২৩ সালে। তৃতীয় অবস্থানে আছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২০২৩ সালে দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার ৩০৯ রানের জয়।
একই বছর হারারেতে যুক্তরাষ্ট্রকে ৩০৪ রানে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। যা কিনা রানের হিসেবে ওয়ানডেতে চতুর্থ বড় জয়।
এক নজরে ওয়ানডের বড় পাঁচ জয় (রানের হিসেবে)
৩৪২ রান (২০২৫ সালে সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে)
৩১৭ রান (২০২৩ সালে থিরুভানান্তাপুরামে ভারত হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে)
৩০৯ রান (২০২৩ সালে দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে)
৩০৪ রান (২০২৩ সালে হারারেতে জিম্বাবুয়ে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে)
৩০২ রান (২০২৩ সালে ওয়াংখেড়েতে ভারত হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে)।
এমএমআর/জেআইএম