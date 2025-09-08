সিরিজ জেতার পর এমন হারকে ‘বিব্রতকর’ বলছেন প্রোটিয়া কোচ

সিরিজ জেতার পর এমন হারকে ‘বিব্রতকর’ বলছেন প্রোটিয়া কোচ
সিরিজ নিশ্চিত হতেই যেন গা-ছাড়া ভাব চলে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকার। পরপর দুই সিরিজে দেখা গেলো এমন চিত্র। সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে তো রেকর্ড ৩৪২ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে প্রোটিয়ারা। ওয়ানডে ইতিহাসে রানের হিসেবে যেটি কোনো দলের সবচয়ে বড় পরাজয়।
এমন পরাজয়কে ‘বিব্রতকর’ বলে মন্তব্য করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কোচ শুকরি কনরাড। দলের অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও বলেছেন, এই পারফরম্যান্স তাদের সাম্প্রতিক সাফল্যের সঙ্গে কোনোভাবেই মানানসই নয়।
গত এক মাসে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংলিশদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় ও দ্বিতীয় ম্যাচে রোমাঞ্চকর সাফল্যের পর সিরিজ আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছিল প্রোটিয়ারা। ফলে শেষ ম্যাচটি ছিল মূলত ডেড রাবার। কিন্তু সেই ম্যাচেই আসে রেকর্ড ভরাডুবি।
এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও দেখা গেছে এমন দৃশ্য। সিরিজ জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা হেরে বসেছিল ২৭৬ রানে। টানা দুইবার সিরিজ জয়ের পর শেষ ম্যাচে ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়া প্রশ্ন তুলছে দলের মানসিকতা ও মনোযোগ ধরে রাখার সক্ষমতা নিয়ে।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ কনরাড বলেন, ‘এখানে আসলে কোনো অজুহাতের সুযোগ নেই। আজ (শনিবার) আমরা একেবারেই খাপছাড়া খেলেছি। ইংল্যান্ডের মতো শীর্ষ দলকে মোকাবিলা করতে হলে সেরাটা দিতে হয়। তা না হলে ভয়াবহভাবে এক্সপোজড হতে হয়। অস্ট্রেলিয়ায়ও একই ঘটেছিল। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর খুবই খারাপ অবস্থা দেখা যায়। তারাও (ইংল্যান্ড) ৪০০-এর বেশি তুলেছিল। আমরা এমন খেলাতেই ভেঙে পড়ছি, যে ম্যাচগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আমরা এই পরাজয়কে হালকাভাবে নিচ্ছি না। এটা কিছুটা বিব্রতকর।’
অধিনায়ক বাভুমা বলেন, ‘এই হার আমাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের কোনো প্রতিফলন নয়। আমরা নিজেদের প্রতি সুবিচার করতে পারিনি। গত কয়েক সিরিজে আমরা যে মানের ক্রিকেট খেলেছি, আজকের খেলা তার সঙ্গে যায় না।’
১৯৯৮ সালের পর এবারই প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে সিরিজের শেষ ম্যাচে এমন বিশাল ব্যবধানে হারের কারণে আনন্দের মাঝেই রয়ে গেল তিক্ততার ছাপ।
