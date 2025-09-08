দেখে নিন এশিয়া কাপ ক্রিকেটের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি

দেখে নিন এশিয়া কাপ ক্রিকেটের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি
আগেই নির্ধারণ করে রাখা ছিল, পরের বিশ্বকাপ যে ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে, তার আগের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে সেই ফরম্যাটে। এবার ২০২৫ এশিয়া কাপ তাই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামীকাল ৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্টটি। মোট ৮টি দল এতে অংশ নেবে এবং ১৯টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে ১১টি ম্যাচ দুবাইতে এবং ৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আবুধাবিতে।
অংশগ্রহণকারী দল ও গ্রুপ
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, ওমান, আরব আমিরাত
গ্রুপ বি: বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, হংকং
ভেন্যু তথ্য
দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম: ১১ ম্যাচ
শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি: ৮ ম্যাচ
|
তারিখ
|
ম্যাচ
|
ভেন্যু
|
সময়
|
৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার)
|
আফগানিস্তান - হংকং
|
আবুধাবি
|
৮:৩০টা
|
১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার)
|
আরব আমিরাত- ভারত
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার)
|
বাংলাদেশ - হংকং
|
আবুধাবি
|
৮:৩০টা
|
১২ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)
|
পাকিস্তান - ওমান
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
১৩ সেপ্টেম্বর (শনিবার)
|
বাংলাদেশ - শ্রীলঙ্কা
|
আবুধাবি
|
৮:৩০টা
|
১৪ সেপ্টেম্বর (রোববার)
|
ভারত - পাকিস্তান
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
১৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার)
|
আরব আমিরাত - ওমান
|
আবুধাবি
|
৬:০০ টা
|
১৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার)
|
হংকং - শ্রীলঙ্কা
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
১৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার)
|
আফগানিস্তান - বাংলাদেশ
|
আবুধাবি
|
৮:৩০টা
|
১৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার)
|
পাকিস্তান – আরব আমিরাত
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
১৮ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার)
|
আফগানিস্তান - শ্রীলঙ্কা
|
আবুধাবি
|
৮:৩০টা
|
১৯ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)
|
ভারত - ওমান
|
আবুধাবি
|
৮:৩০টা
|
২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার)
|
সুপার ফোর – ম্যাচ ১ (B1 - B2)
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
২১ সেপ্টেম্বর (রোববার)
|
সুপার ফোর – ম্যাচ ২ (A1 - A2)
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
২৩ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার)
|
সুপার ফোর – ম্যাচ ৩ (A2 - B1)
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
২৪ সেপ্টেম্বর (বুধবার)
|
সুপার ফোর – ম্যাচ ৪ (A1 - B2)
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
২৫ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার)
|
সুপার ফোর – ম্যাচ ৫ (A2 - B2)
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
২৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)
|
সুপার ফোর – ম্যাচ ৬ (A1 - B1)
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
|
২৮ সেপ্টেম্বর (রোববার)
|
ফাইনাল
|
দুবাই
|
৮:৩০টা
এবার দেখে নিন এশিয়া কাপ ক্রিকেটের পূর্ণাঙ্গ সূচি (বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী)
আইএইচএস/