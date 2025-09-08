বিসিবি নির্বাচন হয়ে যাওয়াই উত্তম, যথা সময়েই হবে: ক্রীড়া উপদেষ্টা

বিসিবি নির্বাচন হয়ে যাওয়াই উত্তম, যথা সময়েই হবে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
ঠিক ধুম্রজাল সৃষ্টি নয়। তবে বিসিবির নির্বাচন নিয়ে এখনো কারও কারও মনে সংশয় আছে। কেউ কেউ দাবি করছেন দুদক ঢাকার ১৪টি ক্লাবের বিপক্ষে অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে। তাদের বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচন করা ঠিক নয়, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে।
তবে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অভিভাবক ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া মনে করেন, দুদক সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। তাই নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বাধা নেই।
বিসিবি নির্বাচন নিয়ে মোটেই নেতিবাচক চিন্তা করতে নারাজ আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ক্রীড়া উপদেষ্টা মনে করেন, বিসিবি নির্বাচন হয়ে যাওয়াই ভালো এবং সঠিক ও নির্ধারিত সময়েই হওয়া উচিত।
আজ সোমবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাথে আলাপে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, স্বল্প সময়ে তার পক্ষে বিসিবি তথা ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি মনে করেন, বিসিবির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনা দরকার। তার আশা বিসিবির নতুন নেতৃত্ব গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করবে।
ক্রীড়া অনুরাগী বিশেষ করে ক্রিকেট অন্তঃপ্রাণ আসিফ মাহমুদ বিসিবির কোনো অর্গানোগ্রাম বা কাঠামো দেখতে না পেয়ে হতাশ। তারপরও বিসিবির এবারের নির্বাচনে সম্ভাব্য সভাপতি প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বুলবুল আর তামিম ইকবাল- দুজনই ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। দু’দুজন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক, ক্রিকেট ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা ব্যক্তি আগামী বোর্ড নির্বাচনে সম্ভাব্য সভাপতি প্রার্থী, এটাকেও বড় করে দেখতে চান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আগে রাজনীতিবিদ, এমপি ও মন্ত্রীরা বিসিবি প্রধানের চেয়ারে বসতেন। সে ধারা বদলের একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সেটাও তার কাছে একটা ইতিবাচক দিক বলে মনে হয়।
এআরবি/আইএইচএস