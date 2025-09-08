১৪ সেপ্টেম্বর রাজশাহী-বগুড়ায় একসঙ্গে শুরু এনসিএল টি-টোয়েন্টি

১৪ সেপ্টেম্বর রাজশাহী-বগুড়ায় একসঙ্গে শুরু এনসিএল টি-টোয়েন্টি
অবশেষে মাঠে গড়াচ্ছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে রাজশাহী ও বগুড়ায় মাঠে গড়াবে এ টি-টোয়েন্টি আসর। আজ সোমবার এনসিএল টি-টোয়েন্টির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হলো এনসিএল টি-টোয়েন্টির গ্র্যান্ড লাঞ্চিং সিরিমনি।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিসিবি পরিচালক ইফতিখার রহমান মিঠু, বিসিবি পরিচালক ও টুর্নামেন্ট কমিটি চেয়ারম্যান আকরাম খান, বিসিবির ‘হেড অফ প্রোগ্রাম’ মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ছাড়াও দুই নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এবং আব্দুর রাজ্জাকও এ লাঞ্চিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
আগেই জানা, প্রতিদিন দুটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। তাই কাছাকাছি জেলা শহর রাজশাহী ও বগুড়ায় এক সঙ্গে খেলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৪ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর টানা ৬ দিন রাজশাহী ও বগুড়ায় খেলা হওয়ার পর বিপিএল চলে যাবে সিলেটে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও লাগোয়া সিলেট আউটার স্টেডিয়ামে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে শেষ পর্ব। ৪ অক্টোবর ফাইনাল দিয়ে ইতি ঘটবে ৭ বিভাগীয় দল ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বরিশালের সাথে ঢাকা মেট্রোও অংশ নিবে এবারের আসরে।
এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ জাতীয় দলের ১৫ ক্রিকেটার এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের শুরুতে খেলতে পারবেন না। তবে বাংলাদেশ যদি সুপার ফোরে উঠতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গড়পড়তা হয়ত ২ থেকে ৩টি ম্যাচ খেলা হবে না সবার।
আর বাংলাদেশ দল সুপার ফোরে উঠেও যদি ফাইনাল খেলতে না পারে তাহলেও এশিয়া কাপ স্কোয়াডের সবাই কয়েকটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। ২৯ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ ফাইনাল শেষেও এনএসিএল খেলার সুযোগ থাকবে। কারণ, এনসিএলের ফাইনাল হবে ৩ অক্টোবর।
