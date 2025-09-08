এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ পরিচালনায় বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার
মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। সেই প্রতিযোগিতায় যে সকল আম্পায়ার ম্যাচ পরিচালনা করবেন তাদের তালিকা সোমবার প্রকাশ্যে আনল এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল বা এসিসি। জানা গেছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে থাকবেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার। একজন মাঠে, অন্যজন তৃতীয় আম্পায়ার হিসাবে। ভারত থেকে দু’জন আম্পায়ার থাকছেন এশিয়া কাপের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে আম্পায়ারিং করবেন মাসুদুর রহমান। তার সঙ্গে থাকবেন শ্রীলঙ্কার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগে। বাংলাদেশের গাজী সোহেল থাকবেন তৃতীয় আম্পায়ার হিসাবে। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্ট।
ভারত থেকে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন বীরেন্দ্র শর্মা এবং রোহন পন্ডিত। শ্রীলঙ্কার রুচিরা ছাড়াও থাকছেন রবীন্দ্র উইমালাসিরি। আফগানিস্তানের দুই আম্পায়ার হলেন আহমদ পাকতিন এবং ইজাতুল্লাহ সফি। পাকিস্তান থেকে দু’জন হলেন আসিফ ইয়াকুব এবং ফয়সাল আফ্রিদি। দুই ম্যাচ রেফারি হলেন পাইক্রফ্ট এবং রিচি রিচার্ডসন।
মঙ্গলবার আবুধাবিতে আফগানিস্তান বনাম হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। ভারত নামছে পরদিন। দুবাইয়ে প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত।
জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল ভারত। তারপর আবার এই ফরম্যাটে খেলতে চলেছে তারা। পরের বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বলে এবার এশিয়া কাপও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হচ্ছে। ভারতই গতবার এশিয়া কাপ জিতেছিল।
আইএইচএস/