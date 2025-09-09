এশিয়া কাপ: উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আফগানিস্তান-হংকং

এশিয়া কাপ: উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আফগানিস্তান-হংকং
এশিয়া কাপ ক্রিকেটের জমজমাট ১৭তম আসরের লড়াই শুরু হচ্ছে আজ থেকে। উদ্বোধনী ম্যাচেই মুখোমুখি হচ্ছে হংকং এবং সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে হেরে যাওয়া আফগানিস্তান। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়িামে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাচটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ।
আফগানিস্তানের চ্যালেঞ্জ
ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর মানসিকভাবে কিছুটা চাপে আছে আফগানিস্তান। বিশেষ করে দলের অন্যতম বড় ব্যাটিং ভরসা রহমানউল্লাহ গুরবাজ ফর্মহীনতায় ভুগছেন।
সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে তিনি মাত্র ৯৮ রান করেছেন, যার মধ্যে ৪০ রান এসেছিল এক প্রকার গুরুত্বহীন একটি ম্যাচে। আফগানিস্তানের সেমিফাইনালের মতো বড় লক্ষ্য অর্জনে গুরবাজের বিস্ফোরক ব্যাটিং দারুণভাবে প্রয়োজন হবে।
তবে আফগানিস্তানের শক্তির জায়গা হলো তাদের স্পিন-ভিত্তিক বোলিং আক্রমণ। রশিদ খান, নূর আহমদ ও মোহাম্মদ নবির মতো বিশ্বমানের স্পিনারদের নিয়ে এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্টে তারা অন্যতম ফেভারিট।
হংকংয়ের ভরসা ওপেনাররা
অন্যদিকে হংকং দলকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তাদের দুই ওপেনার অংশুমান রাঠ ও জিশান আলি দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। দু’জনই এ বছর টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করেছেন। রাঠ এ বছর করেছেন প্রায় ৫০ গড়ে রান, তার মধ্যে পাঁচটি অর্ধশতক রয়েছে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তার ৫৯ বলে অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংস এখনও আলোচনায়। এশিয়া কাপে ইতিহাসে এখনো কোনো জয় না পাওয়া হংকং এবার চমক দেখাতে চাইবে।
সম্ভাব্য একাদশ
আফগানিস্তান: রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইবরাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দারউইশ রাসুলি, করিম জানাত, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবি, এ এম গজনফর, নূর আহমদ, ফজলহক ফারুকি।
হংকং: অংশুমান রাঠ, জিশান আলি (উইকেটরক্ষক), বাবর হায়াত, নিজাকাত খান, ম্যাথিউ কোৎজি, ইয়াসিম মুর্তাজা (অধিনায়ক), এহসান খান, আইজাজ খান, আতীক ইকবাল, নাসরুল্লাহ রানা, আয়ুষ শুক্লা।
মাঠ ও আবহাওয়া
আবুধাবির পিচ দুবাইয়ের তুলনায় স্পিনারদের জন্য কিছুটা কম সহায়ক হলেও আফগানিস্তান এখানেই সবচেয়ে ভালো রেকর্ড ধরে রেখেছে। এখানে তারা ১১টি ম্যাচ জিতেছে, হেরেছে মাত্র ৫টিতে। তবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৫ সালে এই ভেন্যুতেই আফগানিস্তান হংকংয়ের কাছে একমাত্র পরাজয় বরণ করেছিল।
পরিসংখ্যান
- হংকং এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচ খেলেছে, জয় নেই একটিও।
- আবুধাবিতে আফগানিস্তানের জয় সংখ্যা ১১, যা তাদের সেরা রেকর্ড।
সব মিলিয়ে আফগানিস্তানই এই ম্যাচে স্পষ্ট ফেভারিট, তবে হংকং যদি শুরুতেই আফগান শিবিরে ধাক্কা দিতে পারে, তবে এশিয়া কাপের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটতে পারে।
