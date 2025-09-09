৩১ বছর বয়সেই অবসর পাকিস্তানি পেসারের

  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৪:০৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বয়সটা ৩১। এই সময়ে অনেক ক্রিকেটারের ক্যারিয়ারে স্বর্ণ সময় শুরু হয়। আর এই বয়সে এসে কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন পাকিস্তানি পেসার উসমান শিনওয়ারি! বাঁহাতি এই পেসার ক্যারিয়ারে একটি টেস্ট, ১৭ ওয়ানডে ও ১৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।

শিনওয়ারি তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে। প্রথম ম্যাচে এক ওভার বল করে দেন ৯ রান, তবে কোনো উইকেট পাননি। এরপর ২০১৭ সালের অক্টোবরে শারজায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় তার। আর একমাত্র টেস্ট খেলেন ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে, রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই। সেই ম্যাচটিই হয়ে থাকে তার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

ক্যারিয়ারে বারবার পিঠের ইনজুরির কারণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি শিনওয়ারি। তবে ওয়ানডেতে তার পারফরম্যান্স ছিল উল্লেখযোগ্য। দুটি পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে তার ঝুলিতে। এর একটি এসেছে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচেই, শারজায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, যেখানে ২১ বলে নেন ৫ উইকেট। আরেকটি পাঁচ উইকেট পান ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে করাচিতে, তার শেষ দিকের ম্যাচে।

শিনওয়ারি প্রথম আলোচনায় আসেন ২০১৩ সালে, মাত্র ১৯ বছর বয়সে। বিভাগীয় টি-টোয়েন্টি কাপের ফাইনালে মিসবাহ-উল-হকের নেতৃত্বাধীন সুই নর্দার্ন গ্যাস পাইপলাইনস লিমিটেডকে বিপর্যস্ত করে মাত্র ৩.১ ওভারে ৫ রানে ৫ উইকেট নেন। এর পরপরই তাকে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি তিনি।

শেষবার মাঠে দেখা গেছে তাকে পাকিস্তানের ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপে কোয়েটা রিজিওনের জার্সিতে। তবে চার ম্যাচে কোনো উইকেট পাননি এই পেসার।

