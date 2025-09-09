আফগানিস্তানকে পাওয়ার প্লেতে ঝড় তুলতে দেয়নি হংকং

আফগানিস্তানকে পাওয়ার প্লেতে ঝড় তুলতে দেয়নি হংকং
প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কিন্তু এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে মারকুটে ব্যাটিং করতে পারেনি আফগানিস্তান। হংকংয়ের বোলারদের নিয়ন্ত্রণে ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে মোটে ৪১ রান তুলতে পেরেছে রশিদ খানের দল।
আবুধাবিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে আফগানিস্তান। সেদিকুল্লাহ অতলের ব্যাটে শুরুটা ভালো হলেও এরপর টানা দুই ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে আফগানিস্তান। একটি ওভার হয় মেইডেনও।
ইনিংসের তৃতীয় ওভারে পেসার আয়ুশ শুক্কার প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে পরের বলেই উইকেট দিয়ে আসেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৫ বলে ৮)।
পরের ওভারে আতিক ইকবাল উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানান ইব্রাহিম জাদরানকে (৪ বলে ১)। ওই ওভারটি মেইডেন নেন হংকং পেসার। ২৬ রানে ২ উইকেট হারায় আফগানিস্তান।
এমএমআর