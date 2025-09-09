এশিয়া কাপ টি-২০
জোড়া ফিফটিতে উদ্বোধনী ম্যাচে আফগানদের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি
সেদিকুল্লাহ অতল একটা প্রান্ত ধরে শেষ ওভার পর্যন্ত খেলে গেলেন। শেষদিকে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। এই দুজনের ফিফটিতে ভর করেই এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে ১৮৮ রান তুলেছে আফগানিস্তান। অর্থাৎ জিততে হলে হংকংকে করতে হবে ১৮৯।
আবুধাবিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নেয় আফগানিস্তান। সেদিকুল্লাহ অতলের ব্যাটে শুরুটা ভালো হলেও এরপর টানা দুই ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে আফগানিস্তান। একটি ওভার হয় মেইডেনও।
ইনিংসের তৃতীয় ওভারে পেসার আয়ুশ শুক্লার প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে পরের বলেই উইকেট দিয়ে আসেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৫ বলে ৮)।
পরের ওভারে আতিক ইকবাল উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানান ইব্রাহিম জাদরানকে (৪ বলে ১)। ওই ওভারটি মেইডেন নেন হংকং পেসার। ২৬ রানে ২ উইকেট হারায় আফগানিস্তান। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে মোটে ৪১ রান তুলতে পারে রশিদ খানের দল।
তৃতীয় উইকেটে অতল আর মোহাম্মদ নবি ৪১ বলে ৫১ রানের জুটি। ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৭৭ রান তোলে আফগানিস্তান।
১১তম ওভারে বল হাতে নিয়েই প্রথম ডেলিভারিতে নবিকে শিকার করেন অফস্পিনার কিনচিত শাহ। ২৬ বলে ৩৩ করে ফেরেন নবি। নিজের দ্বিতীয় ওভারে গুলবাদিন নাইবকেও (৮ বলে ৫) তুলে নেন কিনচিত। একশর আগে (৯৫ রানে) ৪ উইকেট হারায় আফগানরা।
একটা প্রান্ত ধরে এগিয়ে চলা অতল ৪১ বলে ফিফটি পূরণ করেন। ক্রিজে এসেই ঝড় তোলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। চার-ছক্কায় মাঠ মাতানো এই অলরাউন্ডারের ফিফটি আসে মাত্র ২০ বলে। ২১ বলে ২ চার আর ৫ ছক্কায় ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি।
অতল ৫২ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ৬ চার আর ৩টি ছক্কা হাঁকান আফগান এই ওপেনার।
হংকংয়ের কিনচিত শাহ আর আয়ুশ শুক্লা নেন দুটি করে উইকেট।
এমএমআর