এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি
টস জিতে স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে পাঠালো ভারত
টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ ২০২৫-এর দ্বিতীয় ম্যাচে আজ (বুধবার) মুখোমুখি ভারত আর স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত। দুবাইয়ে এই ম্যাচে টস জিতেছে ভারত।
টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথমে ব্যাটিং করবে।
ভারতীয় একাদশ
শুভমান গিল, অভিষেক শর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন, শিভাম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদিপ যাদব, বরুন চক্রবর্তী, জাসপ্রিত বুমরাহ।
আরব আমিরাত একাদশ
মোহাম্মদ জোহাইব, মোহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), আসিফ খান, আলিশান শরাফু, রাহুল চোপড়া, ধ্রুব পারাশার, হর্ষিত কৌশিক, হায়দার আলি, মোহাম্মদ রোহিদ, জুনায়েদ সিদ্দিকি, সিমরানজিত সিং।
