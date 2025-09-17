শেষ ম্যাচে আপনি শ্রীলঙ্কার সমর্থক? এ প্রশ্নে কী বললেন লিটন
সুপার ফোরের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় ছাড়া উপায় ছিল না। জয় পেয়েছেও। কিন্তু সেটা মাত্র ৮ রানের। এই জয়ে পয়েন্ট বাড়ানো ছাড়া খুব বেশি যে লাভ হয়েছে তা নয়। রান রেট বাড়েনি। বরং, রান রেটে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে যদি আফগানিস্তান হারিয়ে দিতে পারে, তাহলে বিদায় হবে বাংলাদেশেরই।
যে কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৮ রানের জয় স্বস্তি এনে দিতে পারেনি বাংলাদেশকে। স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছেন না বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসও। মঙ্গলবার আবুধাবিতে আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে তিনি জানিয়েছেন, ব্যাটিং ও বোলিং- দুই বিভাগেই আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে।
লিটন বলেন, ‘জয়টা কিছুটা স্বস্তির হলেও শেষ চার-পাঁচ ওভারে আমরা ব্যাট হাতে ভালো খেলতে পারিনি। মাঝের ওভারগুলোতে বোলিংও ভালো হয়নি। রান করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। সে জায়গায় অন্তত ১৫ থেকে ২০ রান কম করেছি আমরা।’
তবে বোলারদের প্রশংসা করতেও ভোলেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক। বিশেষ করে দীর্ঘদিন পর দলে ফিরে দুর্দান্ত বোলিং করা নাসুম আহমেদকে প্রশংসায় ভাসালেন তিনি। লিটনের ভাষায়, ‘আমাদের বোলাররা দারুণ বোলিং করেছে। বিশেষ করে নাসুম অনেক দিন পর খেললেও নিজের সামর্থ্য দেখিয়েছে। রিশাদ হোসেনও মাঝের ওভারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছে।’
ব্যাটিংয়ে সাইফ হাসান ও তানজিদ তামিমের ওপেনিং জুটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেও জানান তিনি। ‘শুরুতে সাইফ ও তানজিদের পার্টনারশিপটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইভাবে নাসুমের আগের উইকেটটিও ছিল বিশেষ কিছু।’
শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা জিতলে বাংলাদেশ যেতে পারবে সুপার ফোরে। তো ওই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করবেন কি না? এমন প্রশ্নে হেসে ওঠেন লিটন। হাসতে হাসতেই বললেন, ‘জানি না, দেখা যাক কী হয়!’
