এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াবে পাকিস্তান? আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াবে পাকিস্তান? আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
এশিয়া কাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) জানিয়েছে, বুধবার (আজ) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে যে, তারা টুর্নামেন্টে থাকবে কি থাকবে না। মঙ্গলবার মধ্যরাতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘এশিয়া কাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে পরামর্শ চলছে। দেশের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
বুধবার (আজ) সন্ধ্যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) বিপক্ষে ‘অবশ্য জিততে হবে’- ম্যাচ রয়েছে পাকিস্তানের সামনে। এর আগেই দলটি হঠাৎ বাতিল করে তাদের নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন। তবে অনুশীলন সেশন যথারীতি সম্পন্ন হয়।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর থেকে চলছে ‘হ্যান্ডশেক বিতর্ক’। পিসিবি অভিযোগ করেছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট নাকি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগাকে জানিয়েছিলেন টসের সময় কোনো করমর্দন হবে না। পিসিবির দাবি, এটি এমসিসির নিয়মবিরুদ্ধ এবং খেলার চেতনার পরিপন্থী। ওই অভিযোগ জানিয়ে পিসিবি আইসিসির কাছে দাবি করেছে, পাইক্রফটকে এশিয়া কাপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।
পিসিবি চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভি সরাসরি পাইক্রফট ও ভারতীয় দলের সমালোচনা করেছেন। এমনকি গুঞ্জন উঠেছে- দাবি না মানলে পাকিস্তান দল পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই সরে দাঁড়াতে পারে।
পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে জানানোর পরও তারা এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, রেফারি পরিবর্তনের মতো সিদ্ধান্তে তারা রাজি হবে না, কারণ এতে দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। পাইক্রফটকে নিয়েই পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচ পরিচালনার প্রস্তুতি চলছে।
গ্রুপ পর্বে টিকে থাকতে হলে পাকিস্তানকে অবশ্যই আজ আরব আমিরাতকে হারাতে হবে। হেরে গেলে বিদায় নিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। জয়ী হলে আবারও ২১ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামতে হবে পাকিস্তানকে।
আইএইচএস/