বাংলাদেশের ভাগ্য জড়ানো ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ে আফগানিস্তান

বাংলাদেশের ভাগ্য জড়ানো ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ে আফগানিস্তান
এই ম্যাচে ভাগ্য জড়িয়ে আছে বাংলাদেশেরও। শ্রীলঙ্কা যদি আফগানিস্তানকে হারিয়ে দেয়, তবে এশিয়া কাপে সরাসরি সুপার ফোরে নাম লেখাবে বাংলাদেশ। যদি আফগানরা জিতে যায়, তবে রানের হিসেব-নিকেশ আসবে। যেটা টাইগারদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে পারে।
ফলে আজ বাংলাদেশের সমর্থকরা সবাই লঙ্কান সমর্থক বনে গেছেন। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি ঘিরেও তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা চরমে।
আবুধাবিতে হাইভোল্টেজ এই ম্যাচে টস জিতেছে আফগানিস্তান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।
আফগানিস্তান একাদশ
সেদিকুল্লাহ অতল, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, দারউইশ রসুলি, করিম জানাত, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মুজিব উর রহমান, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিল মিশরা, কুশল পেরেরা, চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ওয়াল্লালাগে, দুশমন্ত চামিরা, নুয়ান থুসারা।
