সুপার ফোরের চার দল চূড়ান্ত, বাংলাদেশের ম্যাচ কবে কখন?

প্রকাশিত: ১২:৫৮ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল/ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির গ্রুপপর্বে আরও একটি ম্যাচ বাকি আছে। তবে এরই মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে সুপার ফোরের চার দলের নাম আর ম্যাচের সূচি। ফলে শুক্রবার ভারত আর ওমানের ম্যাচটি কেবল আনুষ্ঠানিকতা।

আবুধাবিতে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির সুপার ফোরে পা রেখেছে শ্রীলঙ্কা। এতে বাংলাদেশেরও নিশ্চিত হয়েছে সুপার ফোর, বিদায় হয়ে গেছে আফগানিস্তানের।

সুপার ফোরের চার দল এরই মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। ‘এ’ গ্রুপ থেকে উঠেছে ভারত আর পাকিস্তান। ‘বি’ গ্রুপ থেকে নিশ্চিত হয়েছে শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশ।

প্রতি দলের মতো বাংলাদেশ খেলবে বাকি তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। ফলে সুপার ফোরে তিনটি ম্যাচ পাবে লিটন দাসের দল।

বাংলাদেশের ম্যাচের সূচি

• ২০ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা (দুবাই)
• ২৪ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-ভারত (দুবাই)
• ২৫ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-পাকিস্তান (দুবাই)

*সবগুলো ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায়।

