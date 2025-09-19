  2. খেলাধুলা

ম্যাচ শেষ হতেই বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন ওয়েল্লালাগে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৪ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ম্যাচ শেষ হতেই বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন ওয়েল্লালাগে
দুনিথ ওয়েল্লালাগে/ছবি: সংগৃহীত

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার দুনিথ ওয়েল্লালাগের বাবা সুরাঙ্গা ওয়েল্লালাগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলম্বোতে মারা গেছেন। নিশ্চিত করেছে নিউজওয়্যার, লঙ্কানসারাসহ শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম।

দুনিথ শ্রীলঙ্কার হয়ে এশিয়া কাপে অংশ নিতে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন। ২২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিতে একাদশেও ছিলেন।

যদিও দল জিতেছে। কিন্তু এদিন বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ওয়েল্লালাগের। শেষ ওভারে তাকে পাঁচটি ছক্কা হাঁকান মোহাম্মদ নবি। ম্যাচ শেষ হতে না হতেই ওয়েল্লালাগে পেয়েছেন বাবার মৃত্যুর খবর।

jagonews24

শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ প্রতিভাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় ওয়েল্লালাগেকে। ৫৪ বছর বয়সী সুরাঙ্গা নিজেও একজন ক্রিকেটার ছিলেন।

এমএমআর/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।