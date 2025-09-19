ম্যাচ শেষ হতেই বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন ওয়েল্লালাগে

ম্যাচ শেষ হতেই বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন ওয়েল্লালাগে
শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার দুনিথ ওয়েল্লালাগের বাবা সুরাঙ্গা ওয়েল্লালাগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলম্বোতে মারা গেছেন। নিশ্চিত করেছে নিউজওয়্যার, লঙ্কানসারাসহ শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম।
দুনিথ শ্রীলঙ্কার হয়ে এশিয়া কাপে অংশ নিতে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন। ২২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিতে একাদশেও ছিলেন।
যদিও দল জিতেছে। কিন্তু এদিন বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ওয়েল্লালাগের। শেষ ওভারে তাকে পাঁচটি ছক্কা হাঁকান মোহাম্মদ নবি। ম্যাচ শেষ হতে না হতেই ওয়েল্লালাগে পেয়েছেন বাবার মৃত্যুর খবর।
শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ প্রতিভাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় ওয়েল্লালাগেকে। ৫৪ বছর বয়সী সুরাঙ্গা নিজেও একজন ক্রিকেটার ছিলেন।
